Взрывы слышны в Харьковской и Сумской области Украины

Фото: Минобороны РФ

Звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области Украины в ночь на понедельник, 9 января, сообщило украинское издание Klymenlo Time.

По информации другого украинского издания «Зеркало недели», взрывы также были слышны и на территории Сумской области. Об этом пишет ТАСС.

До этого воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях восточноевропейского государства.

Минувшей ночью два взрыва также прозвучали в городе Мерефе Харьковской области после объявления воздушной тревоги. По некоторой информации в регионе прозвучали четыре взрыва. Также громкие хлопки были слышны в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики, и на окраинах подконтрольного Киеву города Запорожье.