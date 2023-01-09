Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Взрывы слышны в Харьковской и Сумской области Украины

Егор Провоторов
Происшествия
Взрывы слышны в Харьковской и Сумской области Украины
Фото: Минобороны РФ

Звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области Украины в ночь на понедельник, 9 января, сообщило украинское издание Klymenlo Time.

По информации другого украинского издания «Зеркало недели», взрывы также были слышны и на территории Сумской области. Об этом пишет ТАСС.

До этого воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях восточноевропейского государства.

Минувшей ночью два взрыва также прозвучали в городе Мерефе Харьковской области после объявления воздушной тревоги. По некоторой информации в регионе прозвучали четыре взрыва. Также громкие хлопки были слышны в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики, и на окраинах подконтрольного Киеву города Запорожье.

Украина Взрывы Харьков
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте