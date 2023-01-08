В городе Мерефе Харьковской области прозвучали взрывы после объявления воздушной тревоги

Фото: Минобороны РФ

Два взрыва прозвучали в городе Мерефе Харьковской области после объявления воздушной тревоги. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

— Зафиксировано два прилета вражеских ракет в Мерефе, — написал он в Telegram-канале.

В то же время очевидцы сообщили, что в области было слышно четыре взрыва. Кроме того, взрывы были слышны в Краматорске в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики и на окраинах подконтрольного Киеву города Запорожье, передает ТАСС.

Несколько взрывов произошли в субботу вечером, 7 января, в городе Запорожье, который находится под контролем Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

2 января по меньшей мере три взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

4 января взрыв был слышен в Мелитополе и пригороде, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Владимир Рогов. По его информации, взрыв был слышен в районе 23:35. Он подчеркнул, что звуки связаны с работой ПВО в регионе.