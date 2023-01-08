Рогов сообщил о нескольких взрывах в городе Запорожье

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Несколько взрывов произошли в субботу вечером, 7 января, в городе Запорожье, который находится под контролем Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— В Запорожье громко! С 23 часов в областном центре, временно оккупированном киевским режимом, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум четырех взрывах. После первых из них зазвучала воздушная тревога, — написал он в Telegram-канале.

2 января по меньшей мере три взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

4 января взрыв был слышен в Мелитополе и пригороде, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Владимир Рогов. По его информации, взрыв был слышен в районе 23:35. Он подчеркнул, что звуки связаны с работой ПВО в регионе.