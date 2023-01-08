Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогов сообщил о нескольких взрывах в городе Запорожье

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Рогов сообщил о нескольких взрывах в городе Запорожье
Фото: shutterstock

Несколько взрывов произошли в субботу вечером, 7 января, в городе Запорожье, который находится под контролем Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— В Запорожье громко! С 23 часов в областном центре, временно оккупированном киевским режимом, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум четырех взрывах. После первых из них зазвучала воздушная тревога, — написал он в Telegram-канале.

2 января по меньшей мере три взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

4 января взрыв был слышен в Мелитополе и пригороде, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Владимир Рогов. По его информации, взрыв был слышен в районе 23:35. Он подчеркнул, что звуки связаны с работой ПВО в регионе.

Украина Взрывы Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте