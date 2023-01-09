Депутат Европарламента заявил, что ЕС скоро начнет переговоры по поставкам газа из РФ

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Евросоюз в скором времени запустит переговорный процесс по поставкам в страны политического блока российского газа. Таким мнением в понедельник, 9 января, поделился депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Парламентарий выразил мнение, что переговоры по поставкам углеводородов из России начнутся «в течение нескольких месяцев». При этом на данный момент европейские страны слишком сильно боятся вызвать «недовольство Вашингтона» или подвергнуться шантажу со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.

Мариани заметил, что сейчас в Европе зима «довольно мягкая», что означает отсутствие серьезных последствий от энергетического кризиса для европейских потребителей. При этом в ЕС увидели, что стратегия «избегания контактов с Москвой» невозможна в долгосрочной перспективе, подчеркнул парламентарий в интервью газете «Известия».

— Отмечу, что до февраля 2022 года ЕС на 25% зависел от России по энергопотреблению и на 40% по газу, и эта ситуация напоминает нам о том, что РФ — наш сосед и что в долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой, — заметил Мариани.

В начале января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в этом году страны Европы ожидает суровая зима, если будет достигнут отказ от поставок российского топлива, следующий сезон может оказаться «еще суровее».