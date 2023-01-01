Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без поставок топлива из России

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В этом году страны Европы ожидает суровая зима, если будет достигнут отказ от поставок российского топлива, следующий сезон может оказаться «еще суровее». Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в воскресенье, 1 января.

— Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее, но независимость от (поставок энергоресурсов — прим. «ВМ») из России наступит. Это случится, — цитирует Георгиеву РИА Новости.

12 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обезопасил себя на текущую зиму в вопросе обеспеченности природным газом. При этом политик назвала следующий сезон более сложным, чем нынешний, так как Европе может не хватить 30 миллиардов кубических метров сырья.

Политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» заявил, что слова о рекордных для Европы темпов роста запасов голубого топлива являются попыткой снизить угрозы со стороны России касательно полного прекращения поставок газа. По его мнению, соответствующие публикации — попытка косвенного воздействия на Москву.