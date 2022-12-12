Урсула фон дер Ляйен назвала гарантированным обеспечение Европы газом этой зимой

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Европейский союз обезопасил себя на текущую зиму в вопросе обеспеченности природным газом. Об этом в понедельник, 12 декабря, на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

— Наши хранилища заполнены более чем на 90 процентов, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой, — отметила она.

При этом политик назвала следующую зиму более сложной, чем нынешняя. По ее мнению, Евросоюзу может не хватить 30 миллиардов кубических метров газа. Фон дер Ляйен добавила, что страны — члены Евросоюза должны как можно скорее передать ЕК полномочия для осуществления совместных закупок газа, сообщает ТАСС.

Накануне Bloomberg сообщило, что группа из 12 стран Евросоюза выступила с требованием о значительном снижении потолка цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы. В списке стран, как уточняется, оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с Вечерней Москвой заявил, что Евросоюз вполне может ввести сниженный потолок цены на газ из России. По его словам, установленный потолок цен на российский газ в данный момент достаточно комфортный, чтобы не вмешиваться в рынок.