Принц Гарри рассказал, как они с братом пережили смерть принцессы Дианы

Фото: royal.uk

Принц Гарри признался, что долгое время жил с мыслью о том, что его мать, принцесса Диана, не разбилась в автокатастрофе, а решила на некоторое время исчезнуть, чтобы затем вернуться к сыновьям.

По его словам, принять реальность случившегося он смог лишь в 20 лет, только после того, как ознакомился с материалами следствия, включая фото, а еще спустя три года повторил на автомобиле последний маршрут матери по парижским улицам.

Гарри поделился, что аналогичные мысли были и у его брата — наследного принца Уильяма. По его словам, они оба всерьез рассчитывали на возобновление расследования, считая, что в версии о нетрезвом водителе слишком много «прорех».

Преодолеть психологическую травму Гарри помогла военная служба вертолетчиком в Афганистане, а также психоделические наркотические вещества. При этом он не рекомендует никому повторять этот опыт, пишет РИА Новости со ссылкой на мемуары герцога Spare.

Также в этой книге принц Гарри заявил, что убил 25 человек во время прохождения военной службы в Афганистане. Он рассказал, что убийство людей во время службы не доставляло ему удовольствия, но и не вызывало чувство стыда.