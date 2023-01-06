Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане

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Британский принц Гарри заявил, что убил 25 человек во время прохождения военной службы в Афганистане. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его книгу.

— Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число — 25, — говорится в мемуарах.

Он также рассказал, что убийство людей во время службы не доставляло ему удовольствия, но и не вызывало чувство стыда. Мемуары принца Гарри под названием Spare должны выйти 10 января 2023 года.

Кроме того, в своей книге член британской королевской семьи рассказал об опыте употребления наркотиков. Он пояснил, что последний такой случай произошел, когда ему было 17 лет: герцог Сассекский признался в употреблении кокаина.

Также принц Гарри признался, что хотел бы полноценно вернуться в королевскую семью. Однако герцог подчеркнул, что она должна быть именно семьей, а не институцией.

Принц уточнил, что до сих пор находится в натянутых отношениях со своими венценосными родственниками: королем Великобритании Карлом III и наследным принцем Уильямом.