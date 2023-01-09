Влад Соколовский перенес экстренную хирургическую операцию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известный российский певец Влад Соколовский был срочно госпитализирован во время съемок популярного телешоу «Звезды в Африке» из-за резких болей в животе. Ему пришлось покинуть съемочную площадку, а некоторые зрители заподозрили его в симуляции ради эпатажа. Однако напрасно.

Знаменитости пришлось лечь под нож хирурга и перенести экстренную операцию по удалению аппендицита. В настоящее время он все еще находится в медучреждении, однако уже стремится покинуть ее и уехать к родственникам в Сочи.

При этом специалисты не отпускают Соколовского, отмечая, что дальнейшее пренебрежение здоровьем опасно для жизни артиста. Ему предстоит длительное восстановление после сложной операции, пишет Пятый канал.

Схожая ситуация приключилась с артистом в марте прошлого года. Тогда его экстренно госпитализировали по скорой с почечной коликой. Тогда операция не понадобилась. В больнице музыканта продержали в течение семи часов. После стабилизации состояния медики отпустили артиста домой, где его ждали жена и новорожденный малыш Дэвид.