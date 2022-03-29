«Адские боли»: Влада Соколовского экстренно госпитализировали

Фото: РИА Новости

Российский певец Влад Соколовский рассказал, что попал в больницу с острыми болями.

— Я тут еду на скорой. У меня почечная колика. Первый раз в жизни. Никогда с таким не сталкивался. Это просто какие-то адские боли. Мне вкололи обезболивающее, но не помогло. Я думал, что сдохну, — пожаловался 30-летний артист.

В больнице Соколовского продержали в течение семи часов. После стабилизации состояния медики отпустили артиста домой, где его ждали жена и новорожденный малыш Дэвид. Подписчики пожелали музыканту скорейшего выздоровления.

— У меня обнаружили небольшие камни в почках. Нужно их лечить, поскольку я бы не хотел второй раз подобное пережить, — написал Соколовский в своем Telegram-канале.

21 марта Соколовский сообщил, что стал папой во второй раз. Его возлюбленная Ангелина Суркова родила сына.

Отношения Влада и Ангелины длятся около трех лет. До этого Соколовский был женат на певице Рите Дакоте.

В их браке родилась дочь Мия. Брак артистов распался со скандалом в 2018 году. Дакота обвинила Соколовского в многочисленных изменах.