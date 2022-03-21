Влад Соколовский стал отцом во второй раз

Фото: instagram/vs20

Известный российский певец Влад Соколовский стал папой во второй раз. Его возлюбленная Ангелина Суркова родила сына. Об этом сообщил сам артист в личном блоге.

— Вовсю готовимся к появлению малыша! Чего только мы уже не приобрели, но сколько всего еще нужно. Хотя показывать пока рано. Нескончаемый процесс! Коляска стоит, кроватка собрана, вещи наглажены! Как же хочется уже взять его на руки! Вы предположили, что Ашот или Самвел — это просто разрыв! Самвел Соколовский... Еще вариант — Мий, Карлос. Ладно, сообщаю, мы назвали сына... Дэвидом! — поделился эмоциями 30-летний певец.

На своей странице в Telegram Влад выложил снимок малыша.

Фото: Telegram-канал Влада Соколовского

Отношения Влада и Ангелины длятся уже около трех лет. До этого Соколовский был женат на певице Рите Дакоте. В их браке родилась дочь Мия. Брак аристов распался со скандалом в 2018 году. Дакота обвинила Соколовского в многочисленных изменах.

Радостной новостью о будущем пополнении в семье Соколовский поделился в октябре 2021 года. Он опубликовал фото с беременной возлюбленной на своей странице в Instagram.