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Владислав Овчинский: Разработка столичных инженеров повысила производительность более чем 50 предприятий

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Разработка столичных инженеров повысила производительность более чем 50 предприятий
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Программное решение, разработанное московской компанией «Энкост», поспособствовало увеличению производительности более чем 50 российских предприятий. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.IT-продукт помогает в вопросах расширения производства или экономической целесообразности введения дополнительных смен.

— Спрос на городскую продукцию продолжает расти. В связи с этим предприятия наращивают мощности и расширяют ассортимент, что требует от них дополнительных расходов. Инженеры столичной компании разработали сервис, с помощью которого можно анализировать уровни загрузки оборудования и производственных участков, а затем использовать обнаруженные высвобожденные резервы для выпуска дополнительного объема изделий. Решение успешно функционирует уже более чем на 50 промышленных площадках страны, — сказал Владислав Овчинский.

Сервис может работать как самостоятельная универсальная модель сбора данных, так и легко интегрироваться в ранее установленные на производствах системы управления деятельностью.

Как правило, чтобы увеличить производительность на предприятии, необходимо вводить дополнительные единицы оборудования или рабочие смены, отмечает генеральный директор компании «Энкост» Владимир Зайцев.

— Это достаточно затратно: в первом случае из оборота должны быть изъяты средства либо бизнес прибегает к овердрафту, который сегодня обходится недешево. Во втором случае увеличивается фонд оплаты труда, а значит, и операционные затраты, — добавил он.

Экономика Владислав Овчинский
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