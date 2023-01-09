«Такой синдром»: почему человек выбирает нелюбимую работу и как найти свое призвание

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Нелюбимая работа чаще всего становится следствием психологических проблем, произошедших в детском возрасте. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.

Как влияет детство

По ее мнению, если, занимаясь работой, человек испытывает грусть, негативные эмоции, злость, страх, значит, работа ему не подходит.

— Если человек находит себе работу, в которой он чувствует себя неудачником, неуспешным, ощущает злость, тоску, раздражение, значит, работа выбрана исходя из детского триггера. Есть детское переживание, детская боль, которую нужно испытывать вновь и вновь. Это нужно осознавать, искать, где в детстве было похожее чувство, и там за себя «зацепиться», — пояснила Наумова.

Психолог подчеркнула, что поведение родителей определенным образом влияет на человека в детстве, и они тоже могли сыграть свою роль в формировании этого триггера.

— Это именно такой синдром, когда в детстве человеку не давали возможности выбора, ему четко говорили, что нужно делать. Родители хотели самым лучшим образом все сделать, но, когда мы вырастаем, ситуация складывается так, как складывается. Большое значение имеет даже не то, что делали родители, а то, как это ребенок воспринимал. Поэтому родителей не критикуем. Когда человеку исполняется 18 лет, это хорошая новость, чтобы начать принимать собственные решения без оглядки на то, что кто-то когда-то нам что-то не додал, — отметила психолог.

Как найти свое призвание

По словам специалиста, в идеале лучше пройти этот путь с психологом, но это не всегда возможно.

— Главное — найти триггер, «зацепиться» на образах и мыслях, тогда потребность мучить себя отпадет, — посоветовала Наумова.

Во взрослом возрасте крайне важно спрашивать себя, чего конкретно хочется от жизни. Также необходимо ставить перед собой цели на ближайшие годы. Только после обозначения целей человек сможет выбрать правильный вектор развития, считает врач.

— Нужно думать, что необходимо делать для получения успеха. Таким образом человек может начать любить ту работу, которая у него есть, или отучиться на профессию мечты и начать работать в том направлении. Оба варианта прекрасны, самое главное — наше восприятие, — подчеркнула психолог.

Кроме того, взрослому важно понимать, что имеет право на собственное решение, добавила Наумова.