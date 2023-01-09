Сервисом записи к нотариусу на mos.ru воспользовались около 27 тысяч раз

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Москвичи записались на прием к нотариусу через портал mos.ru около 27 тысяч раз в 2022 году. С помощью сервиса горожане могут выбрать удобные дату и время для посещения специалиста.

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, в настоящее время с помощью портала можно записаться к 200 столичным нотариусам.

В московском департаменте информационных технологий отметили, что по итогам года пользователи mos.ru наиболее часто записывались к нотариусу, чтобы оформить доверенности (свыше 11,5 тысячи раз). Также горожане часто оформляли наследство и подавали документы для совершения других нотариальных действий, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что более 20 тысяч предметов утилизировали москвичи с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» в 2022 году. Услуга была запущена более года назад: по заявкам горожан на утилизацию отправлялись старые ванны, стиральные машины и холодильники.