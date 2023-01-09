Три корпуса Боткинской больницы соединят отапливаемыми переходами

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2-й Боткинский пр., 5, корп. 1 Карта всех событий

Жителям столицы рассказали о старте работ по возведению теплых переходов между зданиями на территории Городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там также добавили, что данные переходы соединят исторический 10-й корпус с корпусами № 16 и 21. Для пешеходов и транспорта организовали безопасные маршруты передвижения вблизи места проведения работ. Известно, что возведение обоих переходов осуществляется одновременно.

По словам замглавы столичного департамента капремонта Дениса Лебедева, современная больница является сложным комплексом лечебных корпусов и вспомогательных сооружений, в которых находятся пациенты и работают медики, поэтому переходы между корпусами необходимы для своевременного оказания качественной медицинской помощи.

Лебедев заявил, что переходы построят в едином стиле — они будут представлять из себя витражные конструкции с тонированным остеклением, которые разместятся на уровне второго этажа десятого корпуса. Переходы будут теплыми, для устройства системы отопления проложат 120 и 195 метров труб.

На данный момент строители закончили установку всех семи буронабивных свай и приступили к формированию армокаркаса в котловане, который в дальнейшем будет забетонирован, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по вводу больниц и поликлиник в городе в 2023 году. По его словам, к 2025-му в Москве заработает около 30 поликлиник, которые будут на 100 процентов соответствовать новому стандарту.