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Житель Барнаула задушил бывшую жену и спрятал тело на крыше многоэтажки

Евгений Жуков
Происшествия
Житель Барнаула задушил бывшую жену и спрятал тело на крыше многоэтажки
Фото: Пресс-служба СК РФ по Алтайскому краю

В Барнауле раскрыли убийство женщины, замаскированное под исчезновение. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

В опубликованном материале говорится, что в воскресенье, 8 января, на крыше жилого дома по улице Юрина в городе Барнауле было обнаружено тело 38-летней местной жительницы, которая ранее была заявлена как без вести пропавшая. По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний мужчина, являющийся бывшим мужем женщины.

— По предварительным данным следствия, в ночь с 4 на 5 января 2023 года между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину. С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от ее вещей и телефона, — передает официальный сайт СК РФ по региону.

На данный момент следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого стало известно, что суд арестовал 36-летнюю гражданку Таджикистана Сайеру Дусаеву, обвиняемую в убийстве сотрудника кафе, в котором она работала.

Следственный комитет Барнаул Убийства
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