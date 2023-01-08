Обвиняемую в убийстве коллеги сотрудницу кафе арестовали в Мытищах

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Суд арестовал 36-летнюю гражданку Таджикистана Сайеру Дусаеву, обвиняемую в убийстве сотрудника кафе, в котором она работала. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Московской области в воскресенье, 8 января.

4 января в кафе «Хинкальная Тбилисо» в подмосковных Мытищах во время ссоры со своим 50-летним коллегой Дусаева взяла в руки кухонный нож и нанесла мужчине несколько ранений в грудь. Он скончался до приезда скорой помощи.

Подозреваемую задержали через несколько часов сотрудники правоохранительных органов.

— Судом арестована 36-летняя гражданка иностранного государства, обвиняемая в убийстве своего 50-летнего коллеги. <...> В настоящее время производится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковного СК.

31 декабря под «парящим» мостом в парке «Зарядье» мужчина зарезал сотрудника МАДИ. От полученных ран потерпевший скончался на месте, а убийца был задержан.

Вскоре выяснилось, что его зовут Ламберд Ахъядов. Мужчина с такими же именем и фамилией является бойцом ММА. На одном из сайтов, посвященных смешанным единоборствам, указано, что он начал свою карьеру в 2013 году, одержал девять побед и потерпел пять поражений.