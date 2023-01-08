Сотрудница кафе в Мытищах зарезала коллегу во время ссоры

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Московская область, Мытищи Карта всех событий

Сотрудница кафе «Хинкальная Тбилисо» в подмосковных Мытищах во время ссоры зарезала своего коллегу. Инцидент произошел в среду, 4 января.

По данным Telegram-канала «112», работники кафе поругались между собой на кухне. Женщина во время перепалки взяла в руки кухонный нож и нанесла коллеге несколько ранений в грудь. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую — 36-летнюю гражданку Таджикистана Сайеру Дусаеву.

31 декабря под «парящим» мостом в парке «Зарядье» мужчина зарезал сотрудника МАДИ. От полученных ран потерпевший скончался на месте, а убийца был задержан.

Вскоре выяснилось, что его зовут Ламберд Ахъядов. Мужчина с такими же именем и фамилией является бойцом ММА. На одном из сайтов, посвященных смешанным единоборствам, указано, что он начал свою карьеру в 2013 году, одержал девять побед и потерпел пять поражений.