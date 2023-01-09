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Четыре новые виртуальные лаборатории по физике и химии появились в библиотеке МЭШ

Полина Долганова
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Четыре новые виртуальные лаборатории по физике и химии появились в библиотеке МЭШ
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Три виртуальные лаборатории по физике и одна по органической химии появились в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ).

По словам заместителя руководителя Департамента образования и науки столицы Олеси Лукашук, в настоящее время в библиотеке насчитывается свыше 40 лабораторий. Новая лаборатория по физике «Архимед» предусмотрена для учащихся 7-х классов. В ней представлены динамические и кинетические типы объектов.

Онлайн-симулятор «Наука. Органическая химия» включает в себя набор из десяти виртуальных стендов, которые показывают работу с молекулами.

Лаборатория «Наука. Изучение магнитных свойств вещества. Петля гистерезиса» в свою очередь позволяет проводить эксперименты по намагничиванию никеля, стали и других веществ.

Еще одна лаборатория — «Наука. Атомно-силовой микроскоп» — представляет собой онлайн-симулятор для изучения атомно-силового микроскопа и его возможностей, передали на официальном сайте мэра Москвы.

По итогам прошедшего года наиболее востребованными среди пользователей библиотеки МЭШ стали виртуальные лаборатории, электронные учебники и видеоуроки.

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