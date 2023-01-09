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Москвичам рассказали, как специалисты реставрируют старинные постройки

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали, как специалисты реставрируют старинные постройки
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жителям столицы рассказали, как специалисты занимаются восстановлением старинных построек в городе.

На сегодняшний день в городе насчитывается 74 деревянных строения, внесенных в перечень объектов культурного наследия. Отмечается, что большая часть из них была возведена уже после московского пожара 1812 года, однако есть постройки раннего времени.

Благодаря комплексной программе реставрации всем этим зданиям возвращают исторический облик и адаптируют их для современного использования, чтобы они продолжали жить в условиях мегаполиса.

По словам реставратора Никиты Дудниченко, при реставрационных работах специалисты стараются максимально сохранить исторические части здания, а для воссоздания уже утраченных они опираются на существующие элементы.

Так, облик дома Василия Пушкина, родного дяди великого поэта, на Старой Басманной улице был восстановлен реставраторами. При работе они уделили особое внимание планировке и подлинным деталям ампирных интерьеров.

В 2013 году объект стал лауреатом конкурса «Московская реставрация», в этом же году здесь открыли Дом-музей В. Л. Пушкина, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в прошедшем году специалисты работали над восстановлением более 700 столичных памятников архитектуры. Всего за этот период они сумели завершить реставрацию свыше 200 объектов.

Реставрация Москва Архитектура
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