Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в Некрасовке

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Поликлинику для взрослых и детей построят в районе Некрасовка в ЮВАО Москвы. Об этом рассказал министр правительства города, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, для строительства объекта Москва предоставит земельный участок в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Соответствующее решение было принято Градостроительно-земельной комиссией столицы.

Посещать медицинское учреждения смогут 750 человек ежедневно. Объект расположится рядом с Зенинским шоссе.

Площадь поликлиники будет составлять около 13 тысяч квадратных метров. Для строительства объекта застройщику предоставят 0,5 гектара земли, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого жителям столицы рассказали о старте работ по возведению теплых переходов между зданиями на территории Городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Данные переходы соединят исторический 10-й корпус с корпусами № 16 и 21. Для пешеходов и транспорта организовали безопасные маршруты передвижения вблизи места проведения работ. Известно, что возведение обоих переходов осуществляется одновременно.