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Московские волонтеры назвали проекты, в которых они приняли участие в 2022 году

Евгений Жуков
Город
Московские волонтеры назвали проекты, в которых они приняли участие в 2022 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителям столицы рассказали, каким был прошедший 2022 год для участников ресурсного центра «Мосволонтер». Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Десятки тысяч волонтеров, которых поддерживает «Мосволонтер», принимали участие в проведении спортивных, патриотических, культурных и других тематических мероприятий. Многие из ребят провели много часов, помогая нуждающимся.

Для Кирилла Кононаева ушедший год стал дебютным в качестве волонтера. В 2022-м он провел в новой для себя роли более 300 часов на 20 мероприятиях. К примеру, юноша был тимлидером на мероприятии «Сыны и дочери Отечества», а также примерил на себе роль менеджера на фестивале «Город неравнодушных».

В свою очередь студент Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова Денис Забродский заявил, что волонтерская деятельность является не только уникальной возможностью по оказанию помощи нуждающимся, но и отличным способом узнать, чем сегодня живет город.

Молодой человек уже несколько лет состоит в волонтерском движении. В 2022 году Забродский был и волонтером, и тимлидером, и менеджером на разных городских мероприятиях, проведя на них свыше 400 часов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году почти 300 тысяч человек присоединились к городскому волонтерскому движению. По ее словам, в настоящее время в команду волонтеров Москвы входят 950 тысяч жителей. Они участвуют в различных проектах и акциях, а также помогают в проведении разнообразных мероприятий.

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