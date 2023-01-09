Собянин рассказал, как в Москве развиваются инновационно-технологические центры

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году многие из строящихся инновационно-технологических центров должны перейти к эксплуатации. Об этом в понедельник, 9 января, он сообщил в своем блоге.

Так, в столичном районе Раменки продолжается строительство ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы». На месте бывшей свалки и незаконных построек возводится комплекс зданий для развития науки, технологий и инноваций.

На сегодняшний день работы по возведению кластера «Ломоносов» вышли к заключительным этапам. В многоэтажном здании общей площадью 65 тысяч «квадратов» разместятся офисы и лаборатории инновационных компаний, а также объекты вспомогательной инфраструктуры, создающие необходимые условия для научно-технологической деятельности.

По словам главы города, для резидентов ИНТЦ был создан максимально благоприятный режим налогообложения и регулирования. На 10 лет их освободят от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В восточной части города, недалеко от станции метро «Лухмановская», идет строительство Индуст­риального парка «Руднево», который станет шестой производственной площадкой Особой экономической зоны «Технополис «Москва».

По словам представителей Минпромторга России, на территории этого комплекса будет открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который объединит отечественных разработчиков, производителей беспилотных летательных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Еще одним важным проектом стало строительство нового кампуса МГТУ имени Баумана на набережной Яузы. Собянин отметил, что в общей сложности здесь планируется возвести и реконструировать больше десятка зданий.

Он также добавил, что в Инжиниринговом центре разместятся научно-образовательный центр «Камаз-Бауман» и ряд специализированных лабораторий, где будут проводиться испытания гидравлических систем и бортовых накопителей электрической энергии.

До этого Сергей Собянин рассказал о планах по вводу больниц и поликлиник в городе в 2023 году. По его словам, к 2025-му в Москве заработает около 30 поликлиник, которые будут на 100 процентов соответствовать новому стандарту.