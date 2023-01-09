Новые штрафы за выброс мусора из окон автомобилей введут в РФ с 11 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Штрафы за выброс мусора из окон автомобилей, выписанные по данным камер видеофиксации, введут в России с 11 января.

Нововведение предполагает, что за выброс мусора из легковой машины на проезжую часть водителю будет грозить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение автовладелец может заплатить 20–23 тысячи рублей, а за выброс мусора из окна грузовика придется отдать от 40 до 70 тысяч.

Отслеживать нарушителей будут как сотрудники ГИБДД, так и инспекторы лесного надзора. Также будут использоваться данные с камер видеонаблюдения, установленных в тех местах, где россияне мусорят чаще всего. Кроме того, на дорогах планируется установить специальные фотоловушки, которые также будут помогать выявлять нарушителей, передает Primpress.

В 2023 году в России вступит в силу ряд новых правил для разных категорий автомобилистов. Так, например, с 1 января в силу вступили новые ставки государственных пошлин. Теперь за оформление изменений в конструкцию машины необходимо будет заплатить тысячу рублей.