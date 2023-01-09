Более 150 волонтеров помогали проводить квест «Елка Победы»

Фото: Пресс-служба Музея победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Свыше 150 волонтеров поучаствовали в новогоднем квесте Музея Победы «Елка Победы. Zащитить Новый год», который проходил с 24 декабря по 8 января. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе музея.

— Волонтеров, которые отличились во время проведения елок, мы назначили тим-лидерами. Для них это был уникальный шанс проявить себя, — сказала координатор Волонтерского центра Музея Победы Елена Кизякова.

Как уточняется, многие волонтеры были не из столичного региона. По словам Кизяковой, они приехали в город специально для этого мероприятия. Самому молодому волонтеру, помогавшему в проведении квестов, было 14 лет. Самому старшему волонтеру — Лидии Леонтьевой — 82 года.

Напомним, что около 120 участников проекта «Город открытий» посетили Музей Победы в течение 4, 6 и 7 января. В Музее побывали ребята из Кировской, Рязанской, Костромской, Пензенской областей, Республик Алтай и Адыгея, а также других регионов России. Это школьники, которые выбрали в рамках проекта направление «Гуманитарные технологии».