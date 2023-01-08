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Около 120 участников проекта «Город открытий» побывали в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Около 120 участников проекта «Город открытий» побывали в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Около 120 участников проекта «Город открытий» посетили Музей Победы в течение 4, 6 и 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В Музее побывали ребята из Кировской, Рязанской, Костромской, Пензенской областей, Республик Алтай и Адыгея, а также других регионов России. Это школьники, которые выбрали в рамках проекта направление «Гуманитарные технологии».

Гостям подготовили программу, которая поможет им выбрать будущую профессию, и познакомили с современными музейными технологиями. Так, школьники поучаствовали в иммерсивном квесте по масштабной интерактивной экспозиции «Подвиг Народа».

До этого стало известно, что выставка «Незабытые герои», приуроченная к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, откроется в Музее Победы 10 января.

Посетить экспозицию можно будет в зале «Школьный музей Победы» до 27 января. Гости смогут увидеть личные вещи жителей и военных осажденного города.

Посещаемость сайта Музея Победы в 2022 году увеличилась почти на 40 процентов. По итогам года количество уникальных посетителей портала составило 2,8 миллиона человек.

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