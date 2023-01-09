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Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Полина Долганова
В мире
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации
Фото: shutterstock

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что не поддерживает идею об исключении России из состава организации. Об этом она сказала в понедельник, 9 января.

По ее словам, пребывание сторон за одним столом не обозначает обмен «дипломатическими любезностями».

— Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. И ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом, — цитирует генсека организации РИА Новости.

Генеральная ассамблея ООН на заседании в четверг, 15 декабря, приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующих эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение ежегодно. Соавторами текста, в частности, выступили Венесуэла, Сирия, Азербайджан, Судан, ЦАР, ЮАР, КНДР, Камбоджа, Лаос, Мали, Куба, Пакистан, Никарагуа, Белоруссия и Экваториальная Гвинея.

Россия Переговоры Дипломатия ОБСЕ
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