Наркокурьера-закладчика задержали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Рузский городской округ, рабочий посёлок Тучково, улица Партизан Карта всех событий

Уроженец Средней Азии, который распространял наркотики в Подмосковье, прятал свертки с запрещенным веществом в сугробах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 9 января.

По ее словам, злоумышленник орудовал в поселке Тучково Рузского городского округа. Злоумышленника задержали на улице Партизан. Им оказался 22-летний молодой человек.

При личном досмотре у подозреваемого обнаружили телефон, в котором были сохранены фотографии мест, где мужчина прятал свертки с наркотиками. Вскоре сотрудники полиции обнаружили 50 упаковок с неизвестным порошком в местах, которые были на фото. В каждом пакетике находилось по два грамма неизвестного вещества. Позже экспертиза показала, что в свертках находится героин.

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Задержанный рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что забрал наркотики из закладки в одном из столичных подземных переходов, координаты которого он получил от куратора через мессенджер.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Другого наркокурьера полицейские задержали на западе столицы. При себе у мужчины обнаружили крупную партию запрещенных веществ.