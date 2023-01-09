Москвич зарезал соседа по коммунальной квартире в центре столицы

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Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Молодой человек зарезал соседа по коммунальной квартире в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 9 января.

По ее словам, преступление произошло в одной из квартир жилого дома на Чистопрудном бульваре 6 января. В результате бытовой ссоры 24-летний москвич несколько раз ударил ножом своего соседа по жилищу. От полученных ран мужчина скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, молодой человек признал свою вину. В понедельник, 9 января, Следственный комитет попросит Басманный районный суд заключить москвича под стражу.

Другое убийство произошло на юго-западе Москвы 8 января. Сперва на место происшествия прибыли пожарные, так как в экстренные службы сообщили о возгорании в квартире жилого дома. Позже на телах погибших людей были обнаружены огнестрельные ранения, а также в помещении нашли ружье. По данному факту было возбуждено уголовное дело.