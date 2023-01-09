Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвич зарезал соседа по коммунальной квартире в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич зарезал соседа по коммунальной квартире в центре столицы
Фото: СК РФ
Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Молодой человек зарезал соседа по коммунальной квартире в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 9 января.

По ее словам, преступление произошло в одной из квартир жилого дома на Чистопрудном бульваре 6 января. В результате бытовой ссоры 24-летний москвич несколько раз ударил ножом своего соседа по жилищу. От полученных ран мужчина скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, молодой человек признал свою вину. В понедельник, 9 января, Следственный комитет попросит Басманный районный суд заключить москвича под стражу.

Другое убийство произошло на юго-западе Москвы 8 января. Сперва на место происшествия прибыли пожарные, так как в экстренные службы сообщили о возгорании в квартире жилого дома. Позже на телах погибших людей были обнаружены огнестрельные ранения, а также в помещении нашли ружье. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Басманный район Москва Центральный административный округ (ЦАО) Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте