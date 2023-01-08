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Появились подробности двойного убийства в сгоревшей квартире в Москве

Лейла Алиева
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Появились подробности двойного убийства в сгоревшей квартире в Москве
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, улица Дмитрия Ульянова, 23к1 Карта всех событий

Мужчина застрелил мать и сестру, после чего поджог квартиру и свел счеты с жизнью на юго-западе столицы. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Столичная прокуратура контролирует расследование. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов.

Видео: Прокуратура Москвы

Пожар, о котором идет речь, произошел 8 января на 14-м этаже дома 23к1 на улице Дмитрия Ульянова. Из окна здания повалил густой дым, из огня удалось спасти четверых человек.

На телах трех человек, обнаруженных в результате пожара, нашли огнестрельные ранения.

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