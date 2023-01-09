Врач Багерян рассказала, чем кофе полезен для организма

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Врач Ольга Багерян разобрала реальный состав кофе, указав на то, что напиток состоит не только из кофеина.

Главным компонентом напитка является кофеин, который уменьшает чувство усталости и создает иллюзию бодрости.

Также в составе кофе присутствуют полифенолы, которые являются антиоксидантами, оказывают успокоительный эффект и снижают выраженность воспалительных процессов. Хлорогеновая кислота понижает давление и способствует нормализации уровня сахара в крови.

Кроме того, в напитке содержатся биоактивные вещества дитерпены. Они снижают риск развития сахарного диабета, передает «Царьград».

До этого диетолог Дарья Русакова посоветовала не злоупотреблять кофе. По словам специалиста, чрезмерное употребление бодрящего напитка приводит к перевозбуждению нервной системы, передает МИР 24.

Врач — эндокринолог-диетолог Наталья Лазуренко перечислила «Вечерней Москве» напитки, которые вредно пить ночью.