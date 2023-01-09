Врач Багерян рассказала, чем кофе полезен для организма
Врач Ольга Багерян разобрала реальный состав кофе, указав на то, что напиток состоит не только из кофеина.
Главным компонентом напитка является кофеин, который уменьшает чувство усталости и создает иллюзию бодрости.
Также в составе кофе присутствуют полифенолы, которые являются антиоксидантами, оказывают успокоительный эффект и снижают выраженность воспалительных процессов. Хлорогеновая кислота понижает давление и способствует нормализации уровня сахара в крови.
Кроме того, в напитке содержатся биоактивные вещества дитерпены. Они снижают риск развития сахарного диабета, передает «Царьград».
До этого диетолог Дарья Русакова посоветовала не злоупотреблять кофе. По словам специалиста, чрезмерное употребление бодрящего напитка приводит к перевозбуждению нервной системы, передает МИР 24.
Врач — эндокринолог-диетолог Наталья Лазуренко перечислила «Вечерней Москве» напитки, которые вредно пить ночью.