Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 9 января, опубликовало кадры ликвидации опорного пункта и бронетехники Вооруженных сил Украины высокоточными боеприпасами нового поколения.

В оборонном ведомстве заявили, что украинских военнослужащих в укрепленном опорном пункте, а также передвижение бронетехники противника обнаружили запущенные российскими бойцами беспилотники. На каждую из целей было израсходовано по одной единице высокоточных боеприпасов, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

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До этого стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали подкрепление украинских войск в рамках специальной военной операции.

Наблюдатель группы «Викинг» зафиксировал с помощью тепловизора прибытие техники с подкреплением на одну из позиций ВСУ в то время, как туда была наведена российская РСЗО. Силы противника занимались перебрасыванием подкрепления в темное время суток, однако подобное решение не спасло их от обнаружения российскими специалистами.