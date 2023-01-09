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Российские военнослужащие уничтожили подкрепление украинских войск

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские военнослужащие уничтожили подкрепление украинских войск
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие ликвидировали подкрепление украинских войск в рамках специальной военной операции. Об этом стало известно в понедельник, 9 января.

Наблюдатель группы «Викинг» зафиксировал с помощью тепловизора прибытие техники с подкреплением на одну из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в то время, как туда была наведена российская артиллерия.

Украинские бойцы перебрасывали подкрепления в темное время суток, однако подобное решение не спасло их от обнаружения российскими специалистами. Военнослужащие российской группы сразу же после приезда техники ВСУ залпом выпустили снаряды калибра 122 миллиметра, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке. Так, свыше 700 украинских бойцов расположилось в общежитии № 28, в общежитии № 47 — более 600. В результате проведения операции удалось ликвидировать более 600 бойцов ВСУ.

Помимо этого Минобороны России показало процесс уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения.

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