Минобороны сообщило об операции возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке

Фото: Минобороны РФ

Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке. Об этом в воскресенье, 8 января, заявило Минобороны.

— В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорске, — говорится в сообщении.

Так, свыше 700 украинских бойцов расположилось в общежитии № 28, в общежитии № 47 — более 600. В результате проведения операции удалось ликвидировать более 600 бойцов ВСУ, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Накануне в Донбассе произошла танковая дуэль между тремя российскими и двумя украинскими танками. На кадрах видно, как один из трех российских танков направляется с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других отвлекают внимание украинского отряда, расположившегося на другой стороне.

Также Минобороны показало процесс уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения.