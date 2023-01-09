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Полицейские задержали наркоторговца на западе столицы после проверки документов

Степан Жирнов
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Полицейские задержали наркоторговца на западе столицы после проверки документов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Осенняя улица Карта всех событий

Сотрудники полиции на западе столицы задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 9 января.

По его словам, 27-летнего мужчину остановили для проверки документов на Осенней улице. Во время разговора с полицейскими молодой человек сильно нервничал, и сотрудники правоохранительных органов решили провести личный досмотр.

При себе у мужчины оказалось 11 свертков с неизвестным веществом. Также в его телефоне нашли фотографии оборудованных тайников-закладок на территории района Крылатское. В них полицейские обнаружили еще 10 свертков. Позже экспертиза показала, что изъятое вещество является производной N-метилэфедрона.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.

Другого закладчика задержали сотрудники полиции в Рузском городском округе в Подмосковье. Запрещенные вещества мужчина прятал в сугробах местного поселка.

Западный административный округ (ЗАО) Район Крылатское Москва МВД Наркотики
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