МВД объявило в розыск общественного деятеля Зимина
МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина*. Информация об этом появилась в соответствующей базе данных разыскиваемых преступников на сайте ведомства в понедельник, 9 января.
В карточке говорится, что сына основателя компании «Вымпел-Коммуникации», а также спонсора нескольких изданий разыскивают по уголовной статье. По какой — не уточняется.
По неподтвержденным данным, разыскиваемый уже давно не живет на территории РФ.
Ранее стало известно, что в розыск объявили Христо Грозева, сотрудника издания Bellingcat**.
* Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранных агентов.
** Признано в России СМИ-иноагентом.