МВД объявило в розыск общественного деятеля Зимина

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МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина*. Информация об этом появилась в соответствующей базе данных разыскиваемых преступников на сайте ведомства в понедельник, 9 января.

В карточке говорится, что сына основателя компании «Вымпел-Коммуникации», а также спонсора нескольких изданий разыскивают по уголовной статье. По какой — не уточняется.

Фото: Пресс-служба МВД России

По неподтвержденным данным, разыскиваемый уже давно не живет на территории РФ.

Ранее стало известно, что в розыск объявили Христо Грозева, сотрудника издания Bellingcat**.

* Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранных агентов.

** Признано в России СМИ-иноагентом.