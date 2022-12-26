МВД объявило в розыск сотрудника Bellingcat Христо Грозева

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

МВД объявило в розыск сотрудника издания Bellingcat* Христо Грозева. Информация об этом появилась в соответствующей базе данных разыскиваемых преступников на сайте ведомства в понедельник, 26 декабря.

В карточке сказано, что болгарина разыскивают по статье УК РФ, однако не уточняется, по какой.

Фото: База розыска МВД

Возможно, объявление в розыск связано с тем, что мужчина, по версии ФСБ, принимал участие в операции украинской военной разведки по угону российских самолетов.

Еще раньше Генпрокуратура признала деятельность издания, в котором работает болгарин, нежелательной на территории России. Также в этот список попали еще два иностранных СМИ.

* Признано в России СМИ-иноагентом.