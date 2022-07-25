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ФСБ: Сотрудник Bellingcat участвовал в операции по угону российских самолетов

Александр Афонин
Происшествия
ФСБ: Сотрудник Bellingcat участвовал в операции по угону российских самолетов
Фото: depositphotos

Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев принимал участие в операции украинской военной разведки по угону российских самолетов. Об этом стало известно в понедельник, 25 июля, из материалов ФСБ России.

Так, в эфире программы телеканала «Россия 24», посвященной срыву операции, был показан фрагмент переписки Грозева с украинским военным, который принимал участие в угоне. При помощи координатора расследователь нашел двух девушек-курьеров.

Им было назначено встретить на железнодорожном вокзале в Липецке курьера из Москвы. Он был нанят украинской разведкой, и главной его задачей была доставка денег для якобы согласившегося российского летчика.

— О причастности Грозева к MI6 нам известно не только из его заявлений. Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона, — цитирует оперативного сотрудника ФСБ РИА Новости.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили операцию по угону российских боевых самолетов со стороны военной разведки Украины, курируемой спецслужбами стран НАТО. По данным ведомства, украинские военнослужащие совершили попытку завербовать российских военных летчиков.

*Признано в России СМИ-иноагентом.

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