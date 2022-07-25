ФСБ России сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов
Сотрудники ФСБ России предотвратили операцию по угону российских боевых самолетов со стороны военной разведки Украины, курируемой спецслужбами стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 25 июля.
— Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, украинские военнослужащие совершили попытку завербовать российских военных летчиков. Целью решения служит намерение склонить их к угону авиатехники и переправки ее на контролируемые ВСУ аэродромы.
Отмечается, что украинским военным за успешное выполнение операции было обещано денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза. На данный момент все задействованные сотрудники украинских спецслужб установлены, передает РИА Новости.
До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, который планировал вступить в ряды украинской армии для совершения диверсий против ВС РФ. В ходе расследования силовики установили, что злоумышленник уволился с работы, приобрел камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке.