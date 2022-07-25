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ФСБ России сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов

Александр Афонин
Происшествия
ФСБ России сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов
Фото: Depositphotos

Сотрудники ФСБ России предотвратили операцию по угону российских боевых самолетов со стороны военной разведки Украины, курируемой спецслужбами стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 25 июля.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, украинские военнослужащие совершили попытку завербовать российских военных летчиков. Целью решения служит намерение склонить их к угону авиатехники и переправки ее на контролируемые ВСУ аэродромы.

Отмечается, что украинским военным за успешное выполнение операции было обещано денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза. На данный момент все задействованные сотрудники украинских спецслужб установлены, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, который планировал вступить в ряды украинской армии для совершения диверсий против ВС РФ. В ходе расследования силовики установили, что злоумышленник уволился с работы, приобрел камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке.

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