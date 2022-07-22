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Сотрудники ФСБ задержали диверсанта в Крыму

Араз Салехов
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали диверсанта в Крыму
Фото: depositphotos

Сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, который планировал вступить в ряды украинской армии для совершения диверсий против ВС РФ. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.

— На территории республики Крым задержан 35-летний житель города Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу РФ для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины, — говорится в сообщении.

В ходе расследования силовики установили, что злоумышленник уволился с работы, приобрел камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки.

Помимо этого, мужчина вел переговоры с украинскими националистами, планируя присоединиться к ним для участия в акциях против армии РФ и мирного населения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании», сообщает РИА Новости.

В конце июня сотрудники ФСБ пресекли под Волгоградом деятельность экстремистов, планировавших совершить вооруженный захват власти. Уточняется, что злоумышленники планировали использовать огнестрельное оружие и легковоспламеняющиеся смеси в отношении российских правоохранителей и военных, а также их транспортных средств.

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