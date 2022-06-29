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Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации под Волгоградом

Полина Долганова
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации под Волгоградом
Фото: Depositphotos

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли под Волгоградом деятельность экстремистов, которые планировали совершить вооруженный захват власти. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-центре ведомства.

ФСБ совместно с правоохранителями выявили жителей Волгоградской области, которые были причастны к организации экстремистского сообщества.

Уточняется, что злоумышленники планировали использовать огнестрельное оружие и легковоспламеняющиеся смеси в отношении российских правоохранителей и военных, а также их транспортных средств.

Все подозреваемые были задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела, передает РИА Новости.

21 июня спецназовцы Росгвардии задержали в Луганской народной республике (ЛНР) 12 дезертиров армии Украины. При задержании дезертиры были в гражданской одежде и не имели при себе документов.

До этого ФСБ задержала в Крыму личного охранника организатора энергетической блокады Крыма Лемура Ислямова. В составе националистического батальона злоумышленник принимал непосредственное участие в продуктовой блокаде и занимался вооруженной охраной Ислямова.

Экстремизм ФСБ Волгоградская область
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