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Росгвардейцы задержали в ЛНР 12 украинских дезертиров

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Росгвардейцы задержали в ЛНР 12 украинских дезертиров
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Спецназовцы Росгвардии задержали в Луганской народной республике (ЛНР) 12 дезертиров армии Украины. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что при задержании дезертиры были в гражданской одежде и не имели при себе документов.

— Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ. Они были доставлены в комендатуру для дальнейшего разбирательства, — цитирует сообщение Росгвардии РИА Новости.

ФСБ задержала в Крыму личного охранника организатора энергетической блокады Крыма Лемура Ислямова. В составе националистического батальона злоумышленник принимал непосредственное участие в продуктовой блокаде и занимался вооруженной охраной Ислямова. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

2 июня Следственный комитет России заочно предъявил обвинение сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Виталию Посохову после того, как ФСБ предоставила данные о причастности его к пыткам российских военнослужащих.

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