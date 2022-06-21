Росгвардейцы задержали в ЛНР 12 украинских дезертиров

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Спецназовцы Росгвардии задержали в Луганской народной республике (ЛНР) 12 дезертиров армии Украины. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что при задержании дезертиры были в гражданской одежде и не имели при себе документов.

— Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ. Они были доставлены в комендатуру для дальнейшего разбирательства, — цитирует сообщение Росгвардии РИА Новости.

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