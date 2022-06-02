СК заочно предъявил обвинение сотруднику СБУ за пытки российских военных

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Виталию Посохову после того, как ФСБ предоставила данные о причастности его к пыткам российских военнослужащих. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, Посохов снимал на видео факт стрельбы по ногам российских военных. Ему заочно предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ведомство инициировало розыск обвиняемого, говорится в сообщении Telegram-канала СК РФ.

Помимо этого, следователи проверяют причастность к преступлениям против российских военнослужащих начальника управления СБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного и боевика батальона «Азов» Ивана Никифорова.

В СК РФ уточнили, что ведется расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь не менее восьми военных из России. Ранее были заочно арестованы и объявлены в розыск командиры батальона «Азов» Сергей Величко и Константин Немичев.

6 апреля в Минобороны заявили, что к российским военнопленным на Украине применяются пытки, сравнимые с карательными мерами в годы Великой Отечественной войны. В Сеть попала видеозапись, где украинские военные несколько раз стреляют в российского военнопленного.

В этот же день издание New York Times подтвердило подлинность видеозаписи. Генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик, комментируя видео, призвал расследовать сообщения об убийстве российских пленных.