Генпрокуратура признала работу Bellingcat и The Insider нежелательной в РФ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность изданий Bellingcat*, The Insider* и чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute). Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в ведомстве.

Деятельность вышеуказанных СМИ и CEELI Institute, по данным Генеральной прокуратуры, угрожает основам конституционного строя и безопасности России, передает РИА Новости.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.

При этом иностранными агентами не могут быть признаны органы публичной власти РФ, госкомпании и госкорпорации, а также подконтрольные им лица, религиозные организации, политические партии, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты.

*Признано в России СМИ-иноагентом.