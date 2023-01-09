Терапевт рассказала, как часто нужно сдавать кровь на холестерин

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Врач — терапевт-кардиолог Анна Чугунникова рассказала, как часто нужно сдавать кровь на холестерин.

Уровень холестерина показывает анализ крови на общий холестерин, который отображает общее состояние липидного обмена пациента. Его назначают для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических сдвигов.

Как пояснила эксперт, сдавать анализ на холестерин нужно раз в год. Этот анализ входит в перечень ежегодного профилактического скрининга.

Терапевт добавила, что на результат анализа может повлиять любое острое состояние после хирургических вмешательств или при острой бактериальной инфекции, поэтому в этих случаях стоит отложить проведение исследования на 2–3 месяца, передает aif.ru.

Ранее диетологи посоветовали включить в рацион квашеную капусту. Она позволяет сбалансировать уровень холестерина в организме, передает Nation news.

Врач-кардиолог Элизабет Клодас назвала пять лучших продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.