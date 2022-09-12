Кардиолог назвала пять продуктов, которые помогут снизить холестерин

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Врач-кардиолог Элизабет Клодас назвала пять лучших продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.

Специалист отметила, что для достижения цели нет необходимости садиться на строгую диету. По ее словам, достаточно внести изменения в рацион питания. Так, врач рекомендует обратить внимание на гречку. Продукт богат клетчаткой, которая показала эффективность в снижении холестерина.

Кроме того, Клодас порекомендовала начать употреблять орехи. Лучшим вариантом будет миндаль, но его легко можно заменить фундуком, грецким орехом, фисташками или орехами макадамия. Семена чиа же позволят повысить уровень «хорошего» холестерина.

Регулярное употребление овощей положительно отразится на здоровье человека. Специалист рекомендует обратить особое внимание на брокколи, шпинат, брюссельскую и листовую капусту. Кроме того, хорошим помощником в борьбе с холестерином будет арбуз, передает РИА Новости.

До этого доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил, что сахаросодержащие продукты, снеки и сладкие молочные продукты являются очень вредными, несмотря на их популярность в рационе россиян. Что касается сладких молочных продуктов, то врач предупредил о возможном добавлении в них пальмового масла.