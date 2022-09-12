Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кардиолог назвала пять продуктов, которые помогут снизить холестерин

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Кардиолог назвала пять продуктов, которые помогут снизить холестерин
Фото: depositphotos

Врач-кардиолог Элизабет Клодас назвала пять лучших продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.

Специалист отметила, что для достижения цели нет необходимости садиться на строгую диету. По ее словам, достаточно внести изменения в рацион питания. Так, врач рекомендует обратить внимание на гречку. Продукт богат клетчаткой, которая показала эффективность в снижении холестерина.

Кроме того, Клодас порекомендовала начать употреблять орехи. Лучшим вариантом будет миндаль, но его легко можно заменить фундуком, грецким орехом, фисташками или орехами макадамия. Семена чиа же позволят повысить уровень «хорошего» холестерина.

Регулярное употребление овощей положительно отразится на здоровье человека. Специалист рекомендует обратить особое внимание на брокколи, шпинат, брюссельскую и листовую капусту. Кроме того, хорошим помощником в борьбе с холестерином будет арбуз, передает РИА Новости.

До этого доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил, что сахаросодержащие продукты, снеки и сладкие молочные продукты являются очень вредными, несмотря на их популярность в рационе россиян. Что касается сладких молочных продуктов, то врач предупредил о возможном добавлении в них пальмового масла.

Здоровье Еда Врачи Холестерин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте