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Диетолог Гинзбург назвал самые вредные продукты, которые популярны среди россиян

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Диетолог Гинзбург назвал самые вредные продукты, которые популярны среди россиян
Фото: Unsplash

Сахаросодержащие продукты, снеки (чипсы, сухарики) и сладкие молочные продукты являются очень вредными, несмотря на их популярность в рационе россиян. Об этом сообщил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

— Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики, — заявил он.

Что касается сладких молочных продуктов, то врач предупредил о возможном добавлении в них пальмового масла. По его словам, вредными являются подслащенные молочные продукты — творожки и йогурты.

Также он порекомендовал россиянам не переедать красное мясо.

— Чем больше, тем хуже. После 3-4 раз в неделю с каждой новой порцией вырастает вероятность рака толстой кишки, сосудистых заболеваний, — предупредил Гинзбург в беседе с порталом Ura.ru.

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, провоцирующие рак. По ее словам, вызывать онкологию могут продукты, которые нарушают метаболизм человека.

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