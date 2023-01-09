Два человека погибли на дорогах столицы за первую неделю 2023 года

Фото: Госавтоинспекция Москвы

В ДТП на дорогах столицы со 2 по 8 января погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 9 января.

По данным ведомства, за отчетный период в столице произошло 54 дорожно-транспортных происшествия, в который погибли два человека и еще 71 гражданин получил травмы. В числе пострадавших — восемь детей в возрасте до 16 лет.

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Чаще всего на дорогах Москвы происходили столкновения машин и наезды на пешеходов — 25 и 16 соответственно.

Наиболее аварийным днем стал понедельник, 2 января. В этот день зарегистрировали 12 аварий. Меньше всего ДТП произошло во вторник, 3 января — всего пять случаев.

Ранее стало известно, что с начала января сотрудники столичного ГИБДД уже привлекли к ответственности 307 водителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде.