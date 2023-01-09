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Появились фотографии из коммунальной квартиры в центре Москвы, в которой мужчина зарезал соседа

Степан Жирнов
Происшествия
Появились фотографии из коммунальной квартиры в центре Москвы, в которой мужчина зарезал соседа
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Появились фотографии из коммунальной квартиры на Чистопрудном бульваре, в которой молодой человек зарезал своего соседа в результате бытовой ссоры. Их опубликовала пресс-службе столичного СУ СК в понедельник, 9 января.

Также стало известно, что на месте преступления было обнаружено предполагаемое орудие убийства. Его отправят на ряд необходимых судебных экспертиз.

Фото: ГСУ СК России по Москве
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Фото: ГСУ СК России по Москве
Фото: ГСУ СК России по Москве
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Фото: ГСУ СК России по Москве
Фото: ГСУ СК России по Москве
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Фото: ГСУ СК России по Москве

Убийство, о котором идет речь, произошло 6 января в коммунальной квартире, расположенной в доме на Чистопрудном бульваре. В результате бытовой ссоры молодой москвич несколько раз ударил соседа ножом, от чего тот позже скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, свою вину он признал. В понедельник, 9 января, Следственный комитет попросит Басманный районный суд арестовать молодого человека.

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