В ЛНР рассказали о массовом бегстве украинских военных из Соледара

Фото: Минобороны РФ

Массовое отступление Вооруженных сил Украины фиксируется в районе Соледара. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

По его словам, отступление хотели сделать незаметным для других подразделений.

— По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города, — рассказал Филипоненко в эфире канала «Россия 24».

Он также уточнил, что в Соледаре были брошены подразделения наемников из Польши.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

По его словам, Вашингтон скрывает присутствие сил НАТО на Украине. Фактически Штаты и другие члены альянса отправляют своих военных в зону боевых действий под прикрытием, называя их добровольцами.